Na území Libanonu sa bojuje o Blízky východ. V čom sa z neho môžeme poučiť?

Dúfajme, že ide len o tragickú nehodu.

5. aug 2020 o 17:48 Matúš Krčmárik

Kto sa zaujíma o históriu blízkovýchodného regiónu, nemôže obísť Libanon. Od úplných počiatkov s Bejrútom ako s jedným z najstarších osídlení sveta po súčasnosť.

Pretože práve v tejto krajine sa odohrávajú hlavné konflikty, ktoré formujú podobu regiónu.

Preto bol v posledných desaťročiach Švajčiarskom Orientu aj rozbuškou regiónu.

A preto sa toľko pozornosti a geopolitických úvah venuje výbuchu v bejrútskom prístave, aj keď zatiaľ to vyzerá na veľmi tragickú nehodu.

V inom geopolitickom prostredí by mohol byť Libanon stredomorskou krajinou s malebnými plážami a vinicami. To by však nemohol ležať v susedstve navzájom znepriatelených štátov, ktoré si do rôznych etník žijúcich v krajine projektujú svoje záujmy. Dopláca na to najmä ten Libanon.

Bolo to tak pri odchode státisícov Palestínčanov, palestínske milície na čele s Fatahom Jásira Arafata si zase z Libanonu urobili základňu na útoky proti Izraelu. Vyústilo to do občianskej vojny so 150-tisíc obeťami.