9. aug 2020 o 19:16 Peter Schutz

Veronika Remišová nie je celkom zárukou, ale indíciou určite, že na „širokorozchodný“ odkaz Kisku nadväzujú aj jeho siroty. Či politický stred bez populistického kvákania je perspektívnym projektom aj bez ústredného kapitálu, ktorým bol pre Za ľudí sám predseda, to snem tušiť nemohol a nevie. Ani nikto z kibicov, takže prognózy, že Remišová je záhuba či naopak svetlo na začiatku tunela, vravia iba toľko, že rečník je šarlatán a tlčhuba.



Sedem podpredsedov je slovenský rekord, ktorý nad rámec klišé, že menej by bolo viac (nesmiali by sme sa až tak), usvedčuje z titulománie aj tých, čo nefalšujú vysokoškolské diplomy.

Prehra protikandidáta v solídnom pomere 1:2 je naopak prísľubom zdrojov reflexie a možného prehodnocovania za pochodu, ak sa v krútňavách celonárodného populizmu bezfarebný stred s Remišovou ukáže ako príliš nezjazdný terén.



Postavenie Kollára mimo siedmich statočných podpredsedov neimplikuje ani rozpad, ale ani viac disidentských postojov, vlastnej tváre a výtlaku Za ľudí v koalícii.