Horúci a veterný je augustový New York

Autorka študovala žurnalistiku, žije v New Yorku

V normálnom roku sa New York v auguste vyľudní: Newyorčania, ktorí si to môžu dovoliť, odídu do svojich domov alebo podnájmov do chladnejších miest, väčšinou pri mori alebo v kopcoch.

August je tu pomerne krutý, čo sa týka počasia, a mesto sa niekedy na viac dní premení na obrovskú gratis saunu. Aj turistov je vtedy pomenej, hoci napríklad Američanom z juhu tunajšie horúce a vlhké augustové dni neprekážajú.

Tento rok pre koronu prišiel august už v apríli. Tí, ktorí mohli a chceli odísť, sú preč a mnohí z nich sa asi ani nevrátia. Realitky v neďalekom okolí už nemajú dosť domov a bytov na predaj a miestne školy sa pripravujú na príval veľkého počtu žiakov z veľkomesta.

New York sa vracia do iného normálu

V meste aj v štáte New York je momentálne Covid-19 pod kontrolou a život sa vracia do ulíc, ale v ostatných oblastiach USA je situácia zlá a nádej na to, že by sa zlepšila, veľmi nie je, tak sa aj optimisti obávajú, že vírus sem prinesú Američania z iných štátov USA a vznikne ďalšia kríza.

Miestne školy sa chystajú na nový školský rok hybridným režimom online a normálnym vyučovaním s menším počtom striedajúcich sa žiakov v triedach. Tri týždne pred prvým školským dňom nie je celkom jasné, ako budú mať dosť pedagógov na paralelné hodiny v školských budovách aj online.

Vhodné by tiež boli lacné testy, ktoré by za pár minút diagnostikovali infekciu koronavírusom, aby sa predišlo šíreniu vírusu v školách, lenže tie momentálne neexistujú.

Bez normálneho fungovania škôl sa však ekonomika nezotaví. Ak rodičia musia zostať s deťmi doma a dozerať na online výučbu hoci len niekoľko dní v týždni, svoju prácu si nebudú môcť vykonávať, aj keď by mohli pracovať z home officu, nehovoriac o pracovníkoch v zdravotníctve, obchodoch alebo doprave, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať cez internet.

Trump rozbíja, čo sa dá