Lukašenko kopíruje Janukovyča

"Víťaz" si nechal pripísať fantazmagorických osemdesiat percent.

10. aug 2020 o 16:29 Peter Tkačenko

Na rozdiel od naozajstných volieb sa s tou bieloruskou maškarádou spájali celkom iné otázky ako to, koho volebná komisia označí za víťaza.

Súvisiaci článok Žiadny majdan nebude, odkazuje Lukašenko. Opozíciu označil za ovce Čítajte

V zásade boli dve, všetko ostatné z nich vyplýva: po prvé, bude Alexander Lukašenko ďalej predstierať masovú podporu alebo z tradičných osemdesiatich percent trochu uberie?

A po druhé, ako na to zareagujú opozične naladení občania?

Prvá odpoveď je zrejmá, Lukašenko si nechal pripísať fantazmagorických osemdesiat percent.

Asi nechcel prejaviť slabosť, no zároveň tým nehoráznym číslom urazil národ, ktorý mu dal zasa najavo, že toto už nie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lukašenko si bude zachraňovať kožu varovaním pred „majdanizáciou“ a ukrajinským scenárom.

Tak mu pripomeňme, že keď hovorí o občanoch ako „ovciach“, pripomína to Janukovyča, keď počas prvého majdanu v roku 2004 hovoril o demonštrantoch ako o „kozloch“. Vtedy ho ulica pripravila „len“ o funkciu prezidenta, no o desať rokov ho poslala do vyhnanstva.

Lukašenko si o nič lepší osud nezaslúži. Azda to tentoraz nebude trvať desať rokov.