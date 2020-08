Keby som bol umelá inteligencia

Nakukal by som ľuďom bludy o očkovaní.

11. aug 2020 o 18:19 Michal Vajdička

Autor je divadelný režisér

Sledujúc zmanipulované prezidentské voľby v Bielorusku, tvrdý zásah proti LGBT komunite v Poľsku alebo výbuch v Libanone, som si uvedomil, ako málo chýbalo, aby to aj u nás skĺzlo k nedemokratickému režimu a nedodržiavaniu ľudských práv.

Ukázalo sa, že spoločenský tlak bol správny, že demokracia je veľmi krehká a treba sa o ňu dôsledne starať.

Napríklad aj tým, že si budeme overovať relevantnosť informácií. Som rád, že sa nepodarilo konšpiračným teóriám o dlažbových kockách alebo o Sorosovi zmierniť tlak vyvolávaný ulicou, ktorý viedol k zachovaniu demokracie.

Aj tak mám však pocit, že je čoraz viac ľudí, ktorí ľahko a rýchlo podľahnú bufetovým rečiam a ktorí bez pokory vydávajú svoje tvrdenie za jedinú možnú absolútnu pravdu.

Chápem, že mať názor je dôležité, ale nemal by sa budovať na základe sympatií alebo dojmu. Odmietanie vankcinácie proti vírusu je hazard. Ak by takéto konšpiračné teórie proti civilizácii šírila umelá inteligencia, vôbec by som sa nečudoval.