Držme palce Dankovi

Je taký smiešny, že je v jeho silách zlikvidovať aj tradičnú značku.

12. aug 2020 o 15:24 Peter Tkačenko

Pozorovať pokusy Andreja Danka o politické hmýrenie je veľmi zábavná disciplína.

Tento pán nám pred voľbami sľuboval, že keď ho občania vyženú z parlamentu, už nebude mať dosť síl na pokusy o politickú činnosť a bude sa nám pratať z očí. Vydržalo mu to len pár mesiacov.

Nielenže sa pustil do obiehania republiky, obdeň vešia na internet svoje zádumčivé fotografie, keď usadený na kanóne v Jablonici štátnicky žmúri do diaľav, ale ako správny zúfalec vytiahol do boja aj referendum o predčasných voľbách.

Je očividné, že Dankovi z nejakých dôvodov veľmi záleží na tom, aby zostal predsedom SNS a téma predčasných volieb má slúžiť ako mobilizačný nástroj.

Takto bude môcť na straníckom zjazde povedať, že, aha, mútim politické vody – som silný hráč!

Držme mu palce, lebo Danko na čele je pre Slovensko vyložene dobrá správa.