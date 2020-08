Mohli sme byť Bieloruskom. Alebo skôr Moldavskom

Stalo sa len to, čo sa muselo. Diktatúra sa nemá ako inak skončiť.

14. aug 2020 o 11:04 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Na priblíženie toho, kam až Slovensko mohlo zájsť s Mečiarom, podľa mnohých neexistuje lepšia analógia ako s Lukašenkovým Bieloruskom. Nie je to úplne tak. Mečiar by nás do takého stavu nikdy nedostal. Stačí si spomenúť na Lexu.

Oveľa viac ako na Bielorusko by sa to tu podobalo na Moldavsko. Žiadny IT biznis, žiadny moderný uprataný Minsk, ale z večera na ráno ukradnutá miliarda dolárov a na juhu vojna, možno aj proti celej Únii.

Že preháňam? Dobre, do horúceho konfliktu s vlastnou menšinou by sme napokon asi nešli, ale separatistický región by tu bol určite a o tej ukradnutej miliarde nemajte vôbec nijaké pochybnosti.

To sa už stalo, dokonca niekoľkokrát, a neprestalo sa to diať ani po Mečiarovi.

Veru, mohli by sme si vyberať, o ktorom kšefte rozprávať. A ak má byť poľahčujúcou okolnosťou, že miliardy nezmizli zo štátnych účtov v jednom záťahu, ale boli ulievané dlhodobo a systematicky, tak thank you very much.

Čoraz je to viac Moldavsko ako Bielorusko, ďaleko väčšia čierna diera, než sme dúfali.