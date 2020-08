Naozaj stačí tresnúť hocičo? Pohodlne

Fico to dobre vie a nie je sám.

16. aug 2020 o 12:25 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

"V posledných dňoch je to kauza za kauzou... celý rad mimoriadne lukratívnych zmlúv... Ide len a len o vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu... Nás by možno zaujímalo, ako si to delia. Je to bohapusté rozkrádanie peňazí. Máme aj ďalších zlodejov, ktorí vyberajú z verejného obstarávania. Postupy boli hrubo porušené a robia si z nás zo všetkých srandu."

Fíha, dobre hovorí ten človek. A kto to vlastne hovorí? Fico? Ach, pardon, tak nič.

Citované riadky odrážajú skutočný vzťah k hodnotám, k verejnému záujmu. Tieto slová však smelo vypustil z úst ten, ktorý je priamo zodpovedný za devastáciu ich obsahu takú desivú, že za dvanásť rokov udupala už minimálne nároky na slušnosť a česť.

Jedinci disponujúci akou-takou pamäťovou jednotkou si spomenú, že sa tu dokonca niektorí pýtali: "No a kto teraz zadefinuje tú slušnosť?" Práve išlo o protesty ako reakciu na Kuciakovu vraždu, nehovoríme o jedení vidličkou a nožom. Ako prejav slušnosti stačilo v tej chvíli neakceptovať vraždenie nevinných.