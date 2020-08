Bez peňazí to nepôjde. Ani bez optimizmu

Čo je s tým reformným plánom?

16. aug 2020 o 14:15 Eduard Žitňanský

Obce a mestá prišli doteraz o 121,5 milióna eur. Účet vystavila koronakríza a znamená ohrozenie samospráv.

V Bratislave chýba 9,3 milióna, v Košiciach prišli o viac ako päť miliónov. Rovnako napadnuté sú i Banská Bystrica a Nitra, obe mestá prišli takmer o dva milióny eur.

Obciam klesli príjmy z tzv. podielových daní. Štát takto posúva významnú časť dane z príjmu fyzických osôb územným samosprávam, pre ne je to kľúčová časť príjmu.

Ministerstvo financií umožní obciam a mestám čerpať bezúročné pôžičky, existuje aj možnosť odpustenia splátok. Bez týchto peňazí by boli ohrozené vitálne funkcie samospráv. Znamenalo by to nižšiu kvalitu služieb, ktoré samosprávy poskytujú občanom.

Výpadky príjmov obcí, miest a územných samospráv sú bezprostredným dôsledkom krízy a významom sú rovnocenné so stratami v ekonomike. Hoci druhý štvrťrok vyznel v štatistikách lepšie ako prognózy, sú následky doteraz nevídané.