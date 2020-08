Ako lepšie regulovať fajčenie

Z verejných politík v oblasti tabakových výrobkov nemôžeme robiť križiacke výpravy.

25. aug 2020 o 12:03 Jakub Dovčík

Autor v minulosti externe spolupracoval s Inštitútom zdravotnej politiky na MZ SR

Zmena zdaňovania bezdymových cigariet heets od spoločnosti Phillip Morris International, ktorú oznámilo ministerstvo financií, nie je dobrou verejnou politikou z pohľadu verejného zdravia.

Vo verejných vyhláseniach absentuje pohľad na reguláciu zo zdravotníckeho sektora a zmena budí dojem, že jej cieľom je len zisk v zdanení, potrestanie súkromnej spoločnosti, a nie lepšie zdravotné výsledky obyvateľov.

Dlhodobé nedostatočné preferovanie menej škodlivých alternatív ku klasickým cigaretám bude stáť viac aj nefajčiarov, a to na spolupodieľaní sa na zdravotnom poistení pre fajčiarov, ktorí nebudú motivovaní prejsť na menej škodlivú alternatívu.

Heets nie sú dokonalé

V ideálnom svete by sme vedeli absolútne zakázať fajčenie alebo dobrovoľne prinútiť všetkých fajčiarov prestať, pretože je dostatok vedeckých dôkazov, že fajčenie je na globálnej úrovni jedným z najčastejších dôvodov odvrátiteľných úmrtí.

My však, žiaľ, nežijeme v dokonalom svete a každý fajčiar vie, že cigarety majú okrem ‘mentálnej’ závislosti pre fajčiarov aj chemický, osobnostný či spoločenský efekt a význam. Prestať preto fajčiť zo dňa na deň je mimoriadne náročné a štatisticky veľmi málo pravdepodobné.

Rôzne výskumy ukazujú, že na to treba priemerne takmer sedem pokusov, no niekedy aj násobne viac. Regulátor by si nemal predstavovať ľudí ako dokonalejšie a racionálnejšie bytosti, než naozaj sú.