Prečo sú ľudia, ktorí odmietajú rúška, nebezpeční

Prečo by sme sa mali rozhodovať podľa faktov, ktoré hovorí veda.

20. aug 2020 o 22:16 Tomáš Prokopčák

Nehovorte ľuďom, že majú nosiť rúška. Nehovorte im, ako sa majú správať, nehovorte im, čo si o tom majú myslieť. Nechajte to skrátka na nich, nech sa správajú, ako len chcú a čo má vôbec štát čo zasahovať do ich práv a slobôd a požadovať nejaké rúška. V skratke, prečo by si ľudia mali myslieť to, čo im niekto iný povie alebo prikáže.

Samozrejme, ľudia majú predsa vlastné mozgy. A Zem je stále stredom vesmíru.

Možno táto irónia znie na prvý pohľad radikálne. No pre názornejšie vysvetlenie skúsme analógiu, možno to bude zrozumiteľnejšie: odmietať a nenosiť rúška, dokonca protestovať proti ich noseniu, to je, ako by ste deťom do pieskoviska vysypali sklo.