Bielorusom sme sa mali otvoriť dávno

Pôrodnosťou ani návratom Slovákov demografiu nezachránime.

20. aug 2020 o 18:07 Peter Tkačenko

Máloktorá iniciatíva vlády si zaslúži takú paušálnu a univerzálnu pochvalu ako politika otvorenej náruče (nielen) pre bieloruských študentov, ku ktorej sa hlási nielen predseda vlády, ale už sa ozvali aj zo dve univerzity, že by nových poslucháčov prijali.

Na takom geste je najkrajšie, že nielen dobre vyzerá, ale ešte je republike aj vyložene osožné.

Ak by sme silou-mocou chceli hľadať nejaké slabé miesto, tak len to, že sa to má diať bez ohľadu na to, či sa v Bielorusku práve konali voľby, aké veľké sú tam demonštrácie a do akých ťažkostí sa v súvislosti s nimi mohli dostať niektorí študenti.

Preto sa netreba obmedzovať len na Bielorusko, ale rozšíriť priestor až k Balkánu či za Kaukaz.

Nielenže pre študentov a prijímajúcu krajinu je osožná akákoľvek výmena študentov, Slovensko má však pri otváraní dverí mladým ľuďom osobitý vlastný záujem v podobe tikajúcej dôchodkovej bomby. Áno, opäť sme pri demografii.