Neplytvajme časom s Blahom či Mazurekom

Istá skupina facebookových politikov a ich fanklubov bude vždy na strane diktátora.

21. aug 2020 o 16:02 Jaroslav Rumpli

Sociálne siete sú ako pláže v blízkosti slumov. Varí sa tam, hoduje a kam inam by sa chodilo na záchod, že.

Všetci robia všetko na jednom mieste a robia to tak dlho, až sa kuchyňa stráca a už to nie je ani jedáleň a vlastne ani pláž, ostal len ten záchod a darmo v ňom optimisti aj naďalej pečú bábovky, darmo si na jeho dvere vyrezávajú srdiečka a steny obliepajú selfíčkami z dovolenky, to neustále špinenie prekrylo všetky prírodné krásy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Samozrejme, názor jedinca, ktorý k sociálnym sieťam už v zárodku necítil nič než odpor, neváži ani toľko, čo váži on sám. Osemdesiatpäť kilogramov, čože je to za prasa? Škoda zabíjať.

Ale prečo by vás dotyčný mal ušetriť svojho kvičania? Zakvičí, čoby nie! Sociálne siete doslova neznáša. Je presvedčený, že ľudí okrádajú o život v oveľa hrozivejšej miere ako choroby.

Keď ponecháme nateraz bokom, čím sa o život okráda on sám, celkom jasne si uvedomuje, že práve čas je to najcennejšie, čo máme.