Na chválu Igora Matoviča (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Takto to pri výročí augusta 1968 vyzeralo pred dvoma rokmi, keď koreňom všetkého zla a tak celkovo najhorším štátom na svete bola Ukrajina. A ak sa vám to zdá neuveriteľné, máte len krátku pamäť.

Kto všetko môže za august 1968

Pred dvoma rokmi za všetko mohol Leonid Brežnev. Brežnev bol totiž Ukrajinec, lebo sa narodil na Donbase – na rozdiel do Rusov, ktorí sa tiež narodili na Donbase. A Gogoľ, ktorý sa na Ukrajine narodil a Ukrajinec aj bol, je Rus.



Za všetko mohli Ukrajinci, lebo to oni ovládli Sovietsky zväz a úplne v protiklade s jeho mierumilovnou podstatou začali inváziu, a to je zle – aj keď zároveň zabránili majdanu, ktorý chystal Dubček, a to je zase dobre. Navyše, a to sa pred dvoma rokmi celkom vážne tvrdilo, Ukrajina vlastne podľa OSN vôbec neexistuje.



Okrem Ukrajiny môže za naše pokazené životy aj Západ, ktorý v roku 1968 nezasiahol, lebo nám závidel (slobodu), takže nás zradil, keď na nás zaútočili (Ukrajinci) – aj keď vlastne nezaútočili, len zabránili majdanu. A ak by zasiahol, tak by zase zasahoval do našich vnútorných záležitostí. Šach mat, Západ!



V každom prípade tá invázia vlastne až taká zlá nebola, lebo majdan, ale zároveň zlá bola, lebo – hádate správne – Ukrajinci. A Dubček to myslel dobre, ale zároveň to dobre nemyslel, lebo – a opäť hádate správne – majdan.