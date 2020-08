Babiš pred druhou vlnou nákazy „matovičovatie“ (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) si pri predstavovaní pravidiel pre návrat do škôl v čase koronavírusu vystačil sám - a mal rúško. V Česku sa na jednom brífingu na rovnakú tému tlačili minister školstva Robert Plaga (ANO), minister zdravotníctva Adam Vojtěch (ANO) a hlavná hygienička Jarmila Rážová. Všetci bez rúška.

Nie, tento detail ešte nestačí ako dôkaz na tvrdenie, že Česko je na otvorenie škôl pripravené zle a že k možnej druhej vlne nákazy pristupuje lajdácky, amatérsky a nepoučené.

Ak mieni vláda Igora Matoviča hľadať niekde inšpiráciu, ako byť na jeseň úspešnou v boji proti koronavírusu, nech sa rozhodne nepozerá do Česka - ale napríklad do Nemecka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Babiš zasahuje

Aj na Slovensku sa chvíľu debatovalo, aké pravidlá budú pri návrate do škôl platiť, ale od vystúpenia ministra školstva a zverejnenia manuálov je všetko jasné. Zato český školský príbeh nabral podobu tragikomédie, akú si školáci, učitelia ani rodičia nezaslúžia.

V utorok sa všetci dozvedeli, že rúška budú deti nosiť v škole mimo triedy. V stredu minister zdravotníctva vyhlásil všeobecné pravidlá v celej krajine od 1. septembra - rúška teda v školách, taktiež v hromadnej doprave, v obchodoch, na pošte, v kaderníctve...

Vo štvrtok si ministra zdravotníctva a svojho straníckeho kolegu pozval na koberček premiér Andrej Babiš (ANO). „Vôbec sa mi to nepáči. Preto som si pozval pána ministra a celý ten tím, ktorý o tom rozhoduje, pretože keď som videl nekonečný zoznam výnimiek, ktorým úplne nerozumiem, tak skrátka to musíme nejako prebrať,“ zdôvodnil Babiš.

A po stretnutí bolo všetko inak - školy úplne bez rúšok! A tiež obchody a kaderníctva...

Ponížený minister zdravotníctva Vojtěch (dlhodobý premiérov spolupracovník) sa zmohol len na upozornenie, že na rokovaní, kde sa pripravovali pôvodné pravidlá, bol celý čas aj premiér a nemal námietky.

A dodajme tiež niečo k výnimkám, ktoré Babišovi toľko prekážali: len o niekoľko dní skôr premiér dohodol jednu výnimku s predstaviteľmi futbalovej ligy, že pri nákaze jedného hráča pôjde do karantény len on, a ostatní nie - ak budú mať negatívny test. Doteraz museli do dvojtýždňovej karantény celé mužstvá.

Keď prihliadneme na výkon futbalistov Sparty, Slavie a Bohemiansu, ktorý predviedli v júli pri bleskovom rozšírení nákazy z nočného klubu Techtle Mechtle, ide určite o výnimku ospravedlniteľnú a múdru...

Akoby teraz český premiér chcel prekonať najdivokejšie mikromanažérske dni svojho slovenského kolegu Igora Matoviča.

Rúška zložiť

Pravidlá pre školy sú - až na tie rúška - na Slovensku a v Česku podobné. Slovenský manuál je logickejší v tom, že opisuje život podľa ohrozenia nákazou priamo v škole v troch úrovniach - zelenej, oranžovej a červenej. V Česku je to odvodené od situácie v celom okrese.