Modli sa, budeš heterosexuál

Pohon na príliš tolerantnú farárku Annu Polckovú pokračuje.

27. aug 2020 o 9:15 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe a je členom Progresívneho Slovenska.

Gayovia, lesby, modlite sa, Boh vás uzdraví! Aj takýmito skvostami nás obšťastní evanjelická cirkev.

Nejde pritom o výkriky pár pobláznených veriacich, ktorí na ulici s megafónom strašia liberálnych neznabohov ohňom a sírou. Autormi sú okrem iných docentka a profesor Univerzity Komenského, či dvaja (súčasný a bývalý) evanjelickí biskupi.

Keď v júli zaútočili evanjelickí biskupi na príliš tolerantnú bratislavskú farárku Annu Polckovú, vzbudila kauza značný záujem médií a odpor verejnosti vrátane časti veriacich.

Biskupi následne pribrzdili – a z vyhrážok disciplinárnym stíhaním zostalo len trápne vykrúcanie sa biskupa Eľka u Zuzany Kovačič Hanzelovej. Teraz to cirkevné orgány (konkrétne tzv. vieroučný výbor) skúšajú znova.

Boh vraj nestvoril homosexuálov

Z textu zmieneného kolégia autorov je ťažké vybrať tie najväčšie perly. Hospodin stvoril muža a ženu, nie homosexuálov. Homosexualitu lieči Boh – vraj tak odpovedá na modlitby a pôsty. My len nechceme počúvať o ľuďoch, ktorí zmenili svoju orientáciu z homosexuálnej na heterosexuálnu.

O odsek nižšie už homosexualitu lieči moderná medicína – no zlí liberáli zo Západu odmietajú pomáhať homosexuálom, ktorí by sa chceli uzdraviť. (Tak funguje to Hospodinovo uzdravovanie či nie? Jeden aby sa v tom nevyznal – no v každom prípade, za všetko zas môžu nejaké temné sily z cudzích krajín.)