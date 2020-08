Heger napína strunu

"Atmosféra strachu" na ministra financií akosi nepôsobí.

27. aug 2020 o 14:57 Peter Tkačenko

Nič proti kresťanom s charizmou sobášnych podvodníkov, sami si túto kombináciu predsa nevybrali. Ani oni by si z nás však nemuseli uťahovať, lebo na to môžu sami doplatiť.

Totiž, tempu, akým sa diskredituje minister financií Eduard Heger, mohol konkurovať asi len Robert Kaliňák, a to dokonca až na tretí pokus.

Aby sme sa nestratili v Hegerových maléroch, vymenujme len fakty: za poradcu si vybral dvorného advokáta OĽaNO, vybavovača Michala Miškoviča podozrivého z falšovania podpisov. Ten potom vyhral v súťaži so stále tými istými firmami dodávku právnych služieb pre štát za milión.

Na čelo štátneho Tiposu Heger zasa poslal kamaráta Mareka Kaňku, ktorý dostal výborný nápad nakupovať filtre na čistenie vody od mŕtveho Gréka a predávať ich fínskemu bezdomovcovi, a ako na potvoru to vyzerá ako podvodný karusel. No, povedzte, to je smola!