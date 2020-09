Trump vs. Biden nie je žiadna dilema (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Niežeby záležalo na názore nejakého pisálka z ďalekej krajiny, ktorú si mnohí mýlia s inou krajinou podobného mena a mnohí ani po viac ako dvadsiatich piatich rokoch vôbec nemajú jasno v tom, či sa už oddelila od ešte inej krajiny, a ak áno, tak ako presne.

Niežeby záležalo na názore z ďalekej a pomerne nepodstatnej krajiny, ktorá je menšia ako Západná Virgínia, obyvateľov ma zhruba ako Portoriko a jej najväčším úspechom je, že vždy stihla včas prejsť na druhú stranu a nakoniec skončiť na strane víťazov.

Americké prezidentské voľby však nie sú ideovou otázkou, tu nejde o myšlienky. To nie je, ako keď proti Georgeovi W. Bushovi kandidoval Al Gore a bolo jasné, že jeden si to predstavuje tak a druhý zase inak, stačí si vybrať.

Toto nie je zvyčajná súťaž konceptov a vízií a odlišných predstáv, ale rozhodovanie, v ktorom je na jednej strane politika tak, ako má zhruba vyzerať, a na druhej ring, v ktorom je cieľom súpera nielen poraziť, ale aj ponížiť a potom opľuť, cestou porušiť všetky pravidlá a spôsobiť čo najväčší zmätok.

Problémy, ktoré ma Joe Biden

Prvý problém: Joe Biden je politik. Mal tridsať rokov a už bol senátorom, to bolo ešte v roku 1973. Celý život vo Washingtone, Obamov viceprezident, zoznam funkcií dlhší ako Matovičova tlačovka.

Ak si myslíte, že politika nemá byť nuda, ale zábava, že to má byť neustály príval videí a statusov a tweetov a emócií – teda, že politiku v prvom rade nemajú robiť politici –, Joe Biden sa vám nemôže páčiť.

Druhý problém: Joe Biden je demokrat a ako sa republikáni posunuli doprava, tak sa demokrati posunuli doľava. To sa nám, samozrejme, nemusí páčiť, ale tu, v našich zemepisných šírkach a s našou históriou, by sme si ešte mohli pamätať, ako vyzeral komunizmus. Mohli by sme ešte vedieť, kto je komunista a kto komunista nie je.

No a Joe Biden komunista nie je, teda za predpokladu, že za komunizmus nepovažujeme zdravotnú starostlivosť.