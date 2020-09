Čudujme sa svetu

Vždy, keď trávim viac času v prírode, zostáva mi vŕtať v hlave predovšetkým jedno.

1. sep 2020 o 9:22 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

V lete sme s rodinou najazdili po Česku a Slovensku vyše šesťtisíc kilometrov. Nie je to veľa, ale ani málo. Na mamu Igora Matoviča, ktorá údajne najazdila v roku 2004 denne viac ako 600 kilometrov, nemáme, ale tiež nemusíme mať všetko. To by nám už totiž nezostával čas na to, aby sme spoznávali miesta, na ktoré sme prišli.

Naozaj bolo čo spoznávať. Videli sme toho veľa, od východu až po západ, miesta preplnené ľuďmi, aj také, kam sa ani v tohtoročnej preplnenej sezóne okrem nás nikto nevydal. A tak mi, ako takmer vždy, keď trávim viac času v prírode, zostáva vŕtať v hlave predovšetkým jedno: tá obrovská rozmanitosť, ktorá nás obklopuje.

V meste ju prestávam vnímať, pretože v mestách sú na všetko tabuľky, v meste je to samá geometria, ale na lúkach a v lese je to celkom iný príbeh.

Stačí sa len zastaviť a skúmať tie detaily, od najmenších po najväčšie. Ten pestrý mix farieb na kvetoch, ale aj motýľoch, tá rozmanitosť druhov, tvary, v akých rastú stromy, a podmienky, v ktorých dokážu žiť.