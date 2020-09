Súcit, ktorý vraždí

Argumenty proliferov proti potratom sú jasné.

2. sep 2020 o 8:48 Ján Tkáč

Autor je bývalý predseda spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha

Že sa život začína počatím a že medzi dvanásťtýždňovým a trinásťtýždňovým človekom nie je čo do podstaty žiadny rozdiel, sú fakty. Zástancovia potratov sami implicitne tvrdia, že potrat je morálne zlá vec, keď hovoria, že to nikomu neprajú a že sami by na potrat nepristúpili. No na konci ich vyjadrení je vždy "ale".

Ale v určitých situáciách to môže byť riešením, ale sú prípady, keď treba urobiť výnimku, ale vy nemáte právo rozhodovať o mojom tele a tak ďalej.

Tento názorový prúd, ktorý je dnes v niektorých kruhoch taký populárny, usvedčuje sám seba z toho, že sám popiera svoje tvrdenia. Ak je potrat niečo zlé, treba ho zakázať.