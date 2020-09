Ako odpovie Čína na Vystrčila

Matej Šimalčík je výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) a národný koordinátor medzinárodného projektu MapInfluenCE, ktorý analyzuje čínsky ekonomický a politický vplyv v strednej Európe.

Richard Q. Turcsányi je programový riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS), hlavný výskumný pracovník na Univerzite Palackého v Olomouci a odborný asistent na Mendelovej univerzite v Brne.

Keď predseda českého Senátu Miloš Vystrčil viedol delegáciu senátorov a podnikateľov na Taiwan a stretol sa s najvyššími politickými predstaviteľmi Taiwanu, vyslúžil si jedovatú reakciu čínskeho vedenia.

Minister zahraničia Wang I pohrozil Česku, že „zaplatí vysokú cenu,“ zatiaľ čo čínsky nacionalistický bulvárny denník Global Times označil Vystrčila za „porušovateľa pravidiel“ a „politického chuligána“.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že Vystrčil a jeho spolupracovníci „zo seba robia nepriateľov 1,4 miliardy Číňanov.“

Nie je však jasné, čo by mohlo byť tou „vysokou cenou“, ktorú má Česko zaplatiť. Česká republika, rovnako ako ďalšie krajiny strednej a východnej Európy, má totiž z hľadiska obchodu a investícií nízku ekonomickú závislosť od Číny.

Čínske priame zahraničné investície v krajine tvoria menej ako jedno percento celkových priamych zahraničných investícií, zatiaľ čo český vývoz do Číny predstavuje iba 1,35 percenta z celkového exportu.

Prípadné odvetné opatrenia proti českým spoločnostiam pôsobiacim v Číne, ako sú Škoda alebo Home Credit, by poškodili predovšetkým obchodné záujmy Nemecka a pročínskych oligarchov (vysvetlenie nižšie v texte – pozn. red.). Nedávna štúdia projektu MapInfluenCE zistila, že Čína má k dispozícii len minimum nástrojov, ak vôbec nejaké, ktoré by mohla použiť na potrestanie Čechov v mimoekonomických sférach.

Reakcie Číny na ďalšie európske štáty, ktoré sa v minulosti vzopreli čínskym „kľúčovým záujmom“, by mohli poskytnúť náhľad na to, aké ďalšie konkrétne kroky by Čína mohla podniknúť na potrestanie Českej republiky.

Ako nórsky losos odplával z čínskeho trhu

V roku 2008 navštívil dalajláma niekoľko európskych krajín a okrem návštevy Európskeho parlamentu sa stretol s lídrami členských štátov vrátane poľského prezidenta a premiéra alebo francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. V reakcii na to Čína prijala bezprecedentné opatrenie a zrušila summit EÚ – Čína, ktorý sa mal konať približne v čase, keď dalajláma cestoval po Európe.

K zrušeniu došlo v období, keď vzťahy medzi EÚ a Čínou boli pod napätím v dôsledku protestov v Tibete začiatkom toho roka a incidentov, ku ktorým došlo v celej Európe počas štafety olympijského ohňa. Summit EÚ – Čína sa potom konal v roku 2009 v Prahe počas českého predsedníctva EÚ a vzťahy sa vrátili k normálnej trajektórii, hoci „medové týždne“ EÚ a Číny prvej dekády 21. storočia sa definitívne skončili.