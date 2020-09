Toto je myšlienkový svet zabudnutých chlapcov zo sídlisk (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Existuje taká krajina v srdci Európy, v Európskej únii a v 21. storočí, ktorá sama seba považuje za civilizovanú. Zároveň sa o nej hovorí, že je síce krátka, ale dlhá; že vlastne ani nevie, prečo, načo a ako vznikla. A čo teraz ďalej.

Krajina neobmedzených možností, v ktorej hocikto môže hocičo – napríklad stať sa predsedom parlamentu a nemať pritom vychodenú ani základnú školu slušného života.

Je to krajina unavená prvou vlnou korony, ktorú ani poriadne nezažila, a znudená druhou vlnou, ktorá ešte ani poriadne neprišla. Krajina, v ktorej vládne taká sloboda, že nejaký popletený bývalý poslanec Marček sa môže spolčiť s fašistami a vykrikovať, že diktatúra.

Krajina, v ktorej si poslanec Pročko urobí IQ test a vyjde mu, že je génius, takže musí byť génius.

Je to tá krajina, v ktorej premiér apeluje na zodpovednosť, potom tú zodpovednosť poruší a ide na svadbu. A potom sa postaví pred kamery a zase apeluje, aby deti boli zodpovedné. A potom povie, že ho to fakt celé mrzí, lebo keď poviete, že vás to fakt celé mrzí, tak je všetko v poriadku.

Najväčší slovenský liberál

V tejto krajine je predsedom parlamentu človek, ktorý okrem obchodovania nevie o ničom nič, a to je vlastne ešte aj dobre, lebo vždy, keď o niečom niečo vedel, bola to katastrofa.

Falošný magister z vysokej školy života v Skalici, ktorý má titul len preto, aby tým, ktorí titul získali poctivo, dokázal, že je ako oni.

Ale nie je a nebude.