Musíte s nami hovoriť

Sto percent nespokojných je vtedy, keď nemôžu rozumieť, prečo súd rozhodol, ako rozhodol.

6. sep 2020 o 12:26 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Na stole mám aj také príbehy, ktoré samy sebe nedovolia, aby boli napísané. Jeden som si vypočula pred týždňom, zomrel v ňom človek a rozprávanie sa končilo takto: „Už sú to štyri roky a na jeseň bude prvé pojednávanie.“

Čo prežívajú ľudia s neuzavretými príbehmi, ktorým sa nedostalo zadosťučinenia, vedia len oni sami.

Musíme im však veriť, že je to peklo na zemi. Prežili ho aj teraz pozostalí na Špecializovanom trestnom súde a ešte sa neskončilo.

Podľa Eurobarometra zo začiatku tohto roka až 72 percent Slovákov nedôveruje justícii a bol to najhorší výsledok v jeho histórii.

Poznám sudcov, ktorí nevyvolávajú najmenšiu pochybnosť, že sú správni ľudia na svojom mieste.

A poznám takých, ktorí mi priamo do tváre povedali to isté, čo sudca Rajňák napísal do Právnych listov ako stanovisko Asociácie rodinných sudcov k protestu rodičov: že súdne boje prebiehajú aj „prostredníctvom médií, ktorým jedna strana sporu podsúva neobjektívne informácie.“