Zápas s malou chobotnicou.

7. sep 2020 o 10:46 Peter Juščák

Autor je spisovateľ, venuje sa výskumu totalít

Keď vám noc pred cyklistickou expedíciou ukradnú bicykle, je to znak, že pri plánovaní je nevyhnutné myslieť aj na takzvaných nenechavcov. Lebo našinec, naučený menej podozrievať a viac plánovať, poľahky dostane ranu do tela.

Samozrejme, že svoje prvé podozrenie obráti sám na seba. Prečo som mal takú tenkú reťaz, prečo som nepoužil štyri zámky a prečo som ich zamkol pod lampou, kde je odjakživa najväčšia tma?

Sebatrýzeň môže pokračovať, kým červík podozrenia nepoukáže aj na širšie obecenstvo. Áno, širšie obecenstvo, reprezentované bezdomovcami v bloku, ono je na vine. Takto striasam zo seba trest za vieru, že pod lampou sa nekradne.

Na vine sú iní, letí mi hlavou spolu s ubiehajúcou krajinou pred očami. Po stovkách kilometrov telefonujem so susedom. On je znalec dvora, on na ňom pestuje borovice a okrem nich živí a vychováva dvoch bezdomovcov.