Prečo máme takýto vzťah k sexu v politike (píše Michal Havran)

Autor je spisovateľ a teológ

Pier Paolo Pasolini natočil Salo alebo 120 dní Sodomy pred svojou smrťou. Pasoliniho zavraždili alebo dali zavraždiť, ako sa dodnes domnieva časť Talianska a vyšetrovateľov, ktorí znovu otvorili spis, len dva mesiace pred premiérou filmu.

Salo je voľnou adaptáciou románu, zasadenou do 20. storočia, Markíza de Sade, ktorý opísal koniec dekadentného obdobia vlády Ľudovíta XIV. S Pasoliniho filmom sa do kín dostala prvýkrát po vojne zásadná sexuálna freska zo života dobrej spoločnosti.

Svojím filmom s radikálnou estetikou prispel ku coming outu, akokoľvek metaforického, sexuálneho života politikov.

Silná tradícia skrytého života alebo dvojakého života vo vzťahu k verejným deklaráciám a vlastným hodnotám našla svoju pointu, profetizovanú Pasoliniho tvorbou, v sexuálnych orgiách vo vile Silvia Berslusconiho na Sardínii, uväznením nádejného kandidáta na francúzsky prezidentský úrad Dominiqua Straussa Kahna až po temné siete Jeffreyho Epsteina a jeho kontakty na princa Andrewa alebo Clintona.

Sexualita má, v ich životoch, podobne ako u Harveyho Weinsteina, podobný charakter ako v Pasoliniho filme. Všetko sa dá kúpiť, všetkých možno zviesť, nikto nedokáže odporovať a sex je nástrojom na ovládanie alebo vydieranie.

A zatiaľ čo v západnej Európy sa tieto druhy škandálov končia súdmi alebo samovraždou v cele, stredoeurópska pokrytecká tradícia pevne zakorenenená v habsburgovskej maniere sa končí inak.

Pornoškodoradosť populácie

Autorizovaná - alebo nie - konverzácia Borisa Kollára alebo predtým Daniela Lipšica nie je v skutočnosti nijako zaujímavá a podobné slová sa vyskytujú v telefónoch hociktorej bankovej zamestnankyne po návrate z teambuidingu.

Lenže v našej spoločnosti, aj napriek sexuálnym aféram zo zahraničia, nie je tento druh nevyžiadanej alebo aj vyžiadanej konverzácie zdrojom politickej úvahy, ale zábavy.

A do istej miery je to pochopiteľné, kto by sa nezasmial nad explicitným materiálom, ktorý by na hociktorom albume začínajúcich hiphoperov z Považskej potreboval nálepku parental control.