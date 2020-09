Rybanič fauloval. Hotovo

Pričom takto usvedčil ministra gúľajúceho očami, že klamal.

9. sep 2020 o 18:41 Zuzana Kepplová

Bodka za prípadom Filipa Rybaniča neukazuje nič iné než fakt, že právny štát jednoducho nefunguje podľa hollywoodskej logiky. Čiže tí, ktorých si publikum adoptuje ako "klaďasov", nemôžu strieľať vpravo-vľavo len preto, že ide o dobrú vec a ich misia je ušľachtilá.

Súvisiaci článok Rybaniča súd opäť odsúdil. Nie je podľa neho whistleblower Čítajte

Debata, či mohol poslancov asistent vynášať informácie o účte ministra, je pri konci. Nemohol. Ani keď samotný súd kýve hlavami, že to bolo v záujme informovania verejnosti o obchodnom prepojení Kaliňáka s Bašternákom. Pričom takto Rybanič usvedčil ministra gúľajúceho očami, že klamal.

Článok pokračuje pod video reklamou

To, že spravodlivosť pôsobí čiastkovo – nevníma celkový kontext –, sa javí z pohľadu bežného pozorovateľa značne autisticky. Takže človek si ľahko môže povedať: Dobre, poslancov asistent 'šlohol' nejaké údaje, ale pomohlo to zmeniť krajinu k lepšiemu, a to je predsa rozhodujúce!