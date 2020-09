Sami si robíte hanbu, bratia a sestry

Kresťanstvo hanobia Záborská, Vašečka či Krajniak, nie humor v RTVS.

10. sep 2020 o 10:37 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe a je členom Progresívneho Slovenska.

Majú všemožné privilégiá, no aj tak ich tu, chudáčikov, utláčame. To, že sú konzervatívni kresťania, povýšili na prácu na plný úväzok. Dostali sa do parlamentu, majú vlastné noviny, milióny od štátu na voľnočasové aktivity v nedeľu i vo sviatok.

No keď sa v televízii objaví niekoľko mužov prezlečených za mníšky, sú zrazu utláčaní, znevažovaní a hanobení.

Najprv gayom a lesbám vynadajú, že šíria kultúru smrti. Potom volajú po rešpekte, lebo je pre nich urážkou, keď niekto nahrá scénku o spovedi na toaletách. Najprv bojujú proti „politickej korektnosti“, potom sa jej dožadujú, keď si niekto robí žarty na ich účet.

Vymyslená kauza hanobenia

Konzervatívna lobby vo vymyslenej kauze hanobenia kresťanstva predvádza hneď niekoľko úrovní trápnosti.

Anna Záborská si musí myslieť, že sme všetci mechom udretí, keď hovorí: „Program televízie nesmie byť nedôstojný či dokonca znevažujúci časť populácie Slovenska.“ Sama sa predsa tesne pred voľbami prezentovala v obecných rozhlasoch spotom, ktorý znevažoval časť obyvateľov tejto krajiny.

V dedinských rozhlasoch na Orave totiž atakovala nielen liberálov a homosexuálov, ale aj umiernených konzervatívcov z KDH, pričom sama seba prezentovala ako bojovníčku proti "nepriateľom ohrozujúcim samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom".

V Postoji súdia, že prenos RTVS v divákovi zanechal pocit „trápnosti a miestami až tuposti“. A to ešte zrejme nevideli diskusnú reláciu Jaroslava Danišku. (Hodnotenie kvality programu galavečera nechajme bokom. Príznačné je, že konzervatívna lobby sa prebudí v momente, keď zaznie prvý vtip o bohu.)

Druhou rovinou problému je to, aké prehnané je urážať sa pre televíznu zábavu. Aký malicherný by musel byť boh, ktorému by prekážala ktorákoľvek dokrútka sobotného galavečera?