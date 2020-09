Nabudúce bude fatva

Naši politickí kresťania zablúdili po argumenty ku kolegom od moslimských fundamentalistov.

10. sep 2020 o 14:27 Zuzana Kepplová

Ako sme videli na príklade poslanca Čepčeka, ktorý schmatol kotlebovský protiinterrupčný návrh zákona a utekal ho podať ako vlastný – pričom obišiel aj vlastný klub pripravujúci svoju verziu – čakajú nás konzervatívne preteky.

Stačí, aby si gospelová diva Sima Martausová posťažovala na cenách OTO, že žartíky z náboženskej prevádzky nevystihujú jej prežívanie viery, a na pomoc sa hrnú ochotní politickí ochrancovia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobre, chopiť sa šance patrí k ich politickej práci. Ktorú si vykladajú ako scitlivovanie obhrublej sekulárnej verejnosti.

Tá by totiž bez nich neprišla ani nato, že prerušenie tehotenstva je v skutočnosti jeho ukončením a naďalej by žila v klame, do ktorého ju uvrhli perfídni priatelia potratov.

V rámci tohto obrusovania našich hrubých duší tak politickí kresťania súťažia v disciplíne, kto je viac pobúrený a urazený. Výsledkom je aj nepatričná rotácia, ktorá sa dostáva pomerne banálnej záležitosti, akou boli ceny OTO.