Sme národ, ktorý má rúška pod nosom

Predstieranie pestujeme na Slovensku ako národný šport.

11. sep 2020 o 13:03 Ondrej Podstupka

Stačilo by málo. Ak by si každý človek na planéte nasadil a bez chýb ďalší mesiac používal rúško, dbal na hygienu rúk a stiahol sa do najväčšej možnej izolácie, ktorú mu život umožňuje, mali by sme pandémiu pod kontrolou.

Nie všade a vždy sa dá, ale veľké časti rozvinutého sveta by niečo podobné dokázali. Prečo to možno tvrdiť vlastne s úplnou istotou?

Lebo to už krajiny spravili počas prvej vlny pandémie.

Problém je, že nie všetky, nie koordinovane a nie dôsledne. Výsledkom je, že vírus na miestach prežil a potom začal kolovať ďalej a rozbehol druhú vlnu. Toto pozorovanie nie je, na rozdiel od vývoja vakcíny, veľká veda.