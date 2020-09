Korona ukázala, že fašisti nič nedokážu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Existuje legenda, že slovenskí fašisti vlastne ani až tak fašistami nie sú, len sa trochu nešikovnejšie vyjadrujú. Stačí im dať šancu a ukážu, čo vedia, ale my im šancu dať nechceme, a preto sme zlí.

Existuje tiež legenda, že zložité problémy majú jednoduché riešenia a fašisti, ktorí fašistami v skutočnosti nie sú, tie jednoduché riešenia poznajú. Otázky, nad ktorými si lámu hlavy celé generácie študovanejších a kvalifikovanejších, dokážu vyriešiť v jedinom minútovom videu. A my im stále nechceme dať šancu, aby tieto instantné múdrosti pretavili do reality.

Článok pokračuje pod video reklamou

No a potom existuje ešte tretia legenda: že slovenskí fašisti vôbec vedia, čo treba robiť, a že majú mentálnu kapacitu na to, aby to urobili. Alebo aspoň mentálnu kapacitu na to, aby pochopili, čo treba urobiť.

Všetky tieto tri legendy sú nesprávne, ale nie len tak bežne. Sú nesprávne úplne zásadným spôsobom; ako keď chcete proti tankom bojovať pästičkami alebo proti korone požehnávaním krajiny. Skrátka, úplne mimo.

Fašisti nič nevedia a nič nedokážu a korona to ukázala v plnej nahote. Presne tak im to však vyhovuje: sú v systéme a majú sa dobre.

Fašisti: osoby a obsadenie

Stačí sa pozrieť na osoby a obsadenie: je to ako blbý, blbší a najblbší a teraz nemyslíme inteligenciu – hoci, dalo by sa –, ale schopnosť zmysluplne vykonávať prácu, ktorou ste boli poverení.

Zvolili vás totiž do parlamentu, a tak by ste v ňom mali niečo aj robiť – ale čo máte robiť, keď nepoznáte ani základné princípy jeho fungovania a zmysluplný návrh zákona nedokážete napísať ani po tom, čo tam sedíte už druhé volebné obdobie?

Menujte jeden kotlebovský návrh, ktorý niečo zlepšil, menujte jeden, ktorý aspoň náznakom išiel okolo koncepcie. Menujte jeden, ktorým sa dalo seriózne zaoberať. Ostanete ticho, lebo návrh poslankyne Grausovej, ktorá v minulom volebnom období na rokovaní výboru pre zdravotníctvo navrhla vystúpenie z NATO, sa naozaj nepočíta.