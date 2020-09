Ostane nám len choroba bez kultúry

Kultúrna obec už melie z posledného. Tu je niekoľko návrhov.

14. sep 2020 o 12:37 Zora Jaurová

Autorka je kultúrna manažérka a producentka a podpredsedníčka Progresívneho Slovenska



Chcete privátne rodinné predstavenie v Slovenskom národnom divadle? Tak dajte dohromady 50 tiet, bratrancov a sesterníc a môžete mať operné predstavenie v takmer 900-miestnej sále, kde bude na javisku a v orchestrisku viac umelcov ako divákov.

Tak by to totiž mohlo vyzerať po tom, ako by SND aplikovalo najnovšie požiadavky Úradu verejného zdravotníctva.

Pandemické opatrenia, ktoré sa zavádzajú v Bratislavskom kraji, nedávajú žiaden zmysel. Päťdesiat ľudí v interiéri bez ohľadu na jeho veľkosť, pokiaľ ide o kultúrne alebo športové podujatia, pričom obchodné centrá či cirkevné obrady môžu praskať vo švíkoch. Sto ľudí na exteriérových podujatiach, pričom na púti v Šaštíne je podľa slov ministra zdravotníctva „riziko nákazy minimálne“.

To, že vláda zavádza nepremyslené a veľmi selektívne opatrenia aj po mesiacoch, počas ktorých mala možnosť získať dáta, pripraviť sa na druhú vlnu, pozrieť sa po okolitých krajinách a najmä hľadať spôsoby, ako dosiahnuť čo najväčší zdravotný efekt pri čo najmenších dosahoch na spoločnosť a ekonomiku, je až alarmujúce.

Dosah na viaceré segmenty ekonomiky, v ktorých pracujú desaťtisíce ľudí, bude tentoraz definitívne zničujúci.

Škrty bez odškodnenia

Ľudia pracujúci v kultúre, športe, cestovnom ruchu, eventovom priemysle a vo všetkých nadväzujúcich profesiách sa totiž dostali na hranice svojich možností – ekonomických aj psychických.

Veľké podujatia, akcie, festivaly, ktoré sa im s vypätím všetkých síl a za nemalých finančných nákladov podarilo presunúť z jari a leta na jeseň, sú dnes prakticky definitívne zrušené.

Mnohí organizátori pripravili náročné protipandemické opatrenia, prišli so zložitými technologickými a priestorovými riešeniami, uprosili dodávateľov, aby počkali s platbami.

Zúfalstvo, ktoré v týchto oblastiach dnes zavládlo, si za posledných tridsať rokov nepamätám (a to som zažila aj mečiarovské čistky, aj bolestivé škrtanie rozpočtov za Dzurindových reforiem).