Nevestami ľúbený premiér

Matovič sa inštinktívne presúva do pozície ochrancu tých, čo najhlasnejšie kričia.

15. sep 2020 o 12:56 Zuzana Kepplová

Premiér Matovič prišiel na spôsob, ako byť obyčajným človekom, zástancom túžob ľudu, aj keď je na čele exekutívy.

Takto: rozdelí výkon moci na nepopulárne obmedzenia a populárne zmiernenia. Tie prvé predloží pandemická komisia a následne premiér "vstúpi do témy".

Súvisiaci článok Kultúra a šport môžu žiť, naďalej platí päťsto ľudí v interiéri a tisíc vonku Čítajte

Dalo by sa to robiť aj tak, že výnosy pandemickej komisie by boli neverejné, tento poradný orgán by skutočne len radil. Von by sa dostali len nariadenia už prediskutované s dotknutými skupinami.

Článok pokračuje pod video reklamou

To by sme však prišli o fázu internetového bzučania, keď premiér môže otestovať navrhované opatrenia na širokej vzorke a potom priniesť zmier s úsmevom na perách a teniskami na nohách.

Počas prvej vlny bol ten, ktorý dlhé hodiny tlmočí rozhodnutia odborníkov. V druhej vlne však radšej prichádza na pomoc, keď odborníci akože blbnú.