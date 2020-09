Moskva nasadzuje proti Covidu šalajky

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Sú to neobyčajné psy. Vyskytujú sa na jedinom mieste na svete a je ich len pár desiatok. Hovorí sa im šalajky.

Stretnete ich iba na moskovskom letisku Šeremetevo. Kto sa teraz vyberie do ruskej metropoly, má šancu, že ho oňuchá. Ak zacíti Covid-19, do Ruska ho nepustia. Je to unikátny projekt s unikátnym psím plemenom.

Korona opäť valcuje Rusko

Rusko bojuje s opätovným rastom počtu pozitívne testovaných. Mnoho dní prekračuje päťtisíc nových prípadov denne, v utorok dokonca 5529.

Odhady, koľko nakazených zdravotníkom unikne, sú alarmujúce. A napriek sľubom Kremľa ruská vakcína pre širokú verejnosť hneď tak k dispozícii nebude. Koronavírus treba jednoducho zahnať do kúta, ako sa dá, ale tiež ho čo najrýchlejšie a najľahšie identifikovať.

Z Aeroflotu unikla informácia, že sa na letisku Šeremetevo rodí nové „odberové miesto“. Kynológovia tam trénujú psy, aby spoľahlivo rozoznali ľudí nakazených SARS CoV-2.

Výhoda psov oproti teplomeru je, že teplota vášho tela na ich čuch nemá vplyv. Oproti odbornému testovaniu sú zasa rýchlejší, pozitívneho rozpoznajú okamžite. Vedci veria, že psy dokážu koronavírus rozpoznať tak, ako sa v minulosti vo svete úspešne testovali na pacientoch s rakovinou.

Aeroflot má kynologickú službu s obrovskou tradíciou. Dvadsiateho tretieho júla zverejnili výsledky pokusov s ôsmimi psami.

Zdá sa, že sú na správnej stope. Pravdepodobnosť, že zo slín a hlienov pes dokáže zistiť, či je človek nositeľom koronavírusu, je veľká. V prvej fáze po krátkom výcviku sa osmička psov trafila v osemdesiatich troch percentách prípadov.

Hrdinami covidového testu sú šalajky. Ešte keď som žila v Moskve, chcela som si takého psa zaobstarať. Veľa sa o nich nevedelo. Šuškalo sa čosi o ich nadprirodzených schopnostiach, čiastočne zdedených, čiastočne vyvolaných dômyselným krížením.

Nepodarilo sa mi to. Rusi si túto psiu kuriozitu strážia ako oko v hlave. Považujú ju za strategické bohatstvo. Súkromné osoby ich vlastniť nesmú. Nieto ešte cudzinci.

Šalajky sú, zjednodušene povedané, kríženci šakala a psa. Kríženie nebolo jednoduché. Je to vedecká sága, ktorá je taká vzrušujúca, že by mohla byť predlohou dobrodružného filmu.