Hodnoty sú nad obchod

Menej radosti správa urobila európskym hackerom demokracie.

16. sep 2020 o 18:07 Zuzana Kepplová

Hodnotenie stavu Únie nie je žáner, na ktorý verejnosť netrpezlivo čaká (vážne, všimli ste si?). Kto však chce vedieť, ako si kormidelníci – a kormidelníčky – predstavujú projekt EÚ, mal by počúvať.

Reč von der Leyenovej potešila tých, čo tvrdia, že pandémia nás urobila citlivejšími na otázky zraniteľnosti a lepšie nás tak pripravila na riešenie klimatickej krízy.

Potešení sú aj tí, čo chceli potvrdenie, že EÚ je hodnotové spoločenstvo aj navonok. Čiže by sme sa nemali cudne dívať inde, keď Lukašenko falšuje voľby, keď v Rusku kape opozícia či v Číne sú väznení Ujguri. A mali by sme na to pamätať aj pri podpisovaní obchodných zmlúv či pri rutinnej diplomacii.

Menej radosti správa urobila európskym hackerom demokracie, ktorí posudzovanie, či zvládnu nároky hodnotového spoločenstva, berú ako šikanovanie. Ako zásah do ich práva usporiadať si pomery v štáte, ako len chcú, pričom Únia by to mala financovať.

A keďže schvaľovaniu reformných plánov bude predchádzať monitoring právneho štátu – prvý svojho druhu – budeme horieť od zvedavosti, ako sa k otázke spoločného hodnotového minima postaví naša politická reprezentácia.