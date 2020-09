Ako obnoviť dôveru občanov v spoločenstvo dôstojnosti (píše Iveta Radičová)

Čo plánuje Európska komisia.

17. sep 2020 o 11:37 Iveta Radičová

Autorka bola premiérkou SR, je sociologička, pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a na BISLA

Správa, ktorú predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, je ponukou Európskej komisie ako ísť ďalej s novou vitalitou. Otrasení krízami a pádmi máme šancu na skutočnú zmenu a zbavenie sa neistoty, úzkosti a obáv o budúcnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Komisia predkladá plán na dvanásť mesiacov. Plán obnovy dôvery občanov v základné hodnoty spravodlivej spoločnosti založenej na ľudských právach, demokracii, humánnom hospodárstve, ochrane stability a pomoci potrebným.

Súvisiaci článok Zvládneme to, hovorí šéfka eurokomisie. Toto nie je vaša práca, znie z Poľska Čítajte

Napĺňanie ľudských práv a konceptu demokratického sociálneho štátu je hlavnou osou pre reštart a predkladanú ponuku a zároveň hlavným kritériom, meradlom úspešnosti a výstupov pre ponúkané konkrétne programy.

Budúcnosť je zelenšia

EÚ pre ďalšie generácie (Next Generation EU) chce napĺňať tri sľuby. Sľub chrániť životy a živobytia ľudí prostredníctvom konkrétnych programov ako EÚ pre zdravie (EU for Health) s otvorenou otázkou posilnenia právomocí Európskej komisie v oblasti zdravotníctva, ďalej agentúry pre biomedicínsky rozvoj či programu SURE pre malé a stredné podniky.

Dôstojnosť práce a príjmu z práce otvára priestor a rámec na diskusiu o európskej minimálnej mzde, a to s plným rešpektom k vnútroštátnym tradíciám.