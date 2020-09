Messi a Barcelona boli odsúdení na dohodu

Messi odchádza!

V Barcelone táto zvesť vyvolala nedávno protesty, demonštrácie. Počtom, aspoň z pohľadom na obrazovku, pomaly podobným ako v časoch boja za katalánsku nezávislosť. Samozrejme, bez policajnej asistencie. A porušujúc všetky opatrenia proti koronavírusu.

Profesionálny futbal nie je o želaniach hráčov, ale o zmluvách, šikovnosti agentov, výške odstupného, teda o peniazoch. Španielskym špecifikom je, že v každej zmluve zakotvujú takzvanú výkupnú klauzulu.

Messi ju má ešte na rok na 700 miliónov eur. Čiže keby chcel niektorý klub bez problémov Argentínčana získať, musel by Barcelone zacvakať horibilnú, priam nemožnú sumu.

Otec a súčasne agent argentínskej hviezdy Jorge priletel do Barcelony so skupinou právnikov. Tvrdili, že vďaka opcii môže Leo odísť zadarmo. Podľa Barcelony si paragraf mal uplatniť do 10. júna. Advokáti sa ohradili: „Pre koronakrízu sa sezóna predĺžila.“

Opačná strana, šéfstvo La Ligy potvrdilo, že zmluva šesťnásobného najlepšieho futbalistu sveta je stále platná – dátum je dátum. Nik ho nezmenil.

Bolo zrejmé, že Messi a Barcelona sú odsúdení na dohodu.

Argentínčan cúvol. Ešte rok v Barcelone vydrží. Opäť za ňu strieľa góly.

Barca patrí členom

Barcelona nemá priameho vlastníka. Patrí svojím členom (socios), ktorých je momentálne 144–tisíc. Vyžrebovaných 50-tisíc priamo na štadióne Camp Nou volí prezidenta a vedenie.