Príde marihuana a zje vám deti (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Som prvý, kto povie, že zákony treba dodržiavať, inak sa na všetko môžeme vykašľať. Zároveň som však presvedčený, že zákony majú odrážať realitu a byť na niečo dobré – a to v prípade drog neplatí.

Toto nie je agitka o tom, ako všetci majú fajčiť marihuanu a otvorí sa im brána vedomia, v tomto súboji dokonca ani nemám svojho koňa. Verím však v principiálnu logiku a v to, že zákony majú odrážať realitu. Nie túto realitu ignorovať a snívať o ideálnom svete, ktorý nikdy nebude.

Súčasný zákon je v rozpore s realitou a vymeriava extrémne disproporčné tresty za banálne previnenia. Jeho dôsledkom nie je prevencia, výstraha ani pokles spotreby, len zničené životy. No a to zrejme nie je alebo by aspoň nemal byť účelom žiadneho zákona.

Samozrejme, marihuana nie je v žiadnom prípade neškodná; ako s každou inou drogou, aj s jej užívaním sa spájajú riziká. Jej fajčenie je, čo ja viem, podľa mňa viac-menej zbytočné. Také márne. Ale to predsa nie je pointa, ľudia sa bežne venujú zbytočnejším a škodlivejším veciam bez toho, aby čelili trestom, ktoré ich poznamenajú na celý život.

O tom, ako rozhodujú náhody

Niekedy okolo roku 2000 sme na gymnáziu mali protidrogovú prednášku. Policajti nám hovorili veci, ktoré sme vedeli už dávno a lepšie ako oni. Spomínam si na pamätnú vetu „máme informácie o tom, že v Poprade sa do pol hodiny dajú zohnať všetky drogy od marihuany až po tvrdé, napríklad hašiš“.

Keď policajt povie niečo podobné, tak viete, že vôbec nevie, o čom hovorí, a podľa toho ho aj beriete. Celá prednáška bola úplne zbytočná.

“ Tvárime sa, že trápna cigareta, ktorú si niekto večer zapáli na balkóne, má nejaký dosah na spoločnosť. Týmto ľuďom život nezničí marihuana, ale sankcia za jej držanie. „

Keď sme si vtedy, okolo toho roku 2000, predstavovali svet o dvadsať rokov, veľmi sme si ho predstaviť nevedeli. Určite sme si však nemysleli, že ešte aj o tých dvadsať rokov budú ľudia s jointami vlastne kriminálnici. Mysleli sme si, že sa Slovensko posunie dopredu a zosúladí sa so svetom. Alebo aspoň prijme realitu.

Nestalo sa. Aj dnes nasleduje podmienka za absolútne zanedbateľné množstvo látky, po ktorej sa akurát tak zasmejete a potom si pospíte. Nasleduje podmienka – teda záznam v registri trestov – pre človeka, ktorý nepredstavuje absolútne žiadne spoločenské riziko.