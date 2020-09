Moc je od manipulácií závislá

To, že sociálne médiá manipulujú, je ich vlastnosť, nie chyba.

22. sep 2020 o 12:37 Michal Vajdička

Autor je divadelný režisér

Ak by som vám mal na tento týždeň odporučiť film, tak by to bol jednoznačne dokument The Social Dilema/Sociálna dilema. Spracovaním sa síce nezaradí na špičku dokumentárnej tvorby, ale posolstvo, o ktorom film rozpráva, je v dnešnom období veľmi dôležité.

O to viac, že zvolená forma zasiahne aj menej technicky zdatného diváka, pre ktorého je film prioritne určený.

Hlavný odkaz filmu a to, že sociálne médiá sú návykové, vás asi neprekvapí. To, čo vás po vzhliadnutí filmu zarazí, je fakt, že je to ich vlastnosť, a nie chyba. Proste tak boli naprogramované.

Manipulácia s ľudským správaním s cieľom vytvárania zisku je súčasťou trhu už od nepamäti. Odhalenie metód manipulácie bývalými zamestnancami spoločností ako Facebook, Twiter či Instagram, ako aj informácia, že sa im to začalo vymykať spod kontroly, je už len čerešničkou na torte.