Exspirácia kreditu

Realizácia programu a reforiem pardonuje trpezlivosť a zmierenie s osudom len určitý čas.

22. sep 2020 o 15:40 Peter Schutz

Aféry premiéra s Arca Capital a Kollárova s Haščákom nie sú devastačné čo do skutkovej podstaty.

Vŕšenie aj takpovediac „proxy“ škandálov, ktoré nemá konca ani kraja, ale stravuje zvyšky koaličného kreditu, parodizuje protikorupčný-protransparentný étos spolku a ohrozuje na živote reformy, keďže bez základnej dôvery spoločnosti nepresadia nič.

Isteže, znie neuveriteľne Matovičova otázka, odkiaľ sa berie právo žiadať jeho manželku, aby ukázala kópie, či „riadne zdanené peniaze“, investovala v čase a sumách, aké on uviedol na brífingu.

Nad absurditou jeho nároku na absolútnu dôveru bez kontroly sa rozum musí zastaviť, ale podstatnejšie sú tu veľmi krátke nohy prípadnej lži.

V ďalšom procese konkurzu Arcy, k čomu prichádza aj trestné oznámenie, bude totiž nemožné prípadný premiérsky „insider trading“ zatajiť, čoho si musel byť vedomý, už keď otvoril brífing.

Podobenstvá s Mečiarom a Elektrou či s Ficom a Bonaparte (a pod.), ktoré sa vyrojili, lebo aj títo užívajú majetky písané na blízke osoby, zvyšujú rotáciu škandálu, ale sú slepou vetvou a premiérovi ubližujú.

“ Jedno viac-menej verejné stretnutie s Haščákom nemôže k jeho dlhej minulosti pridať nič také, čím by prebil všetko už známe. „

Na rozdiel od vyššie spomínaných je totiž podozrenie, že zneužil politické funkcie na vlastné obohatenie - čo je konštitučný dôvod inštitútu „bieleho koňa“ v politike- u Matoviča (zatiaľ) irelevantné.

„Schôdzka“ (či čo to bolo) Kollára s Haščákom nie je zdrojom ani jedinej skutočnosti, čo by dokázala ešte zhoršiť ten verejný obraz predsedu NR, s ktorým je plne akceptovaný ako druhý ústavný činiteľ v štáte. Či konverzovali o knihe, či o obraze Kollára v Plus 7, je totálne jedno.

S klišé, že vrana k vrane, nehýbe ani verzia, že šéf Sme rodiny sľúbil obranu záujmov Penty v politike, keďže aj to sa komfortne zmestí do očakávaní, ktoré ku Kollárovi existujú.

Jedno viac-menej verejné stretnutie s Haščákom nemôže k jeho dlhej minulosti pridať nič také, čím by prebil všetko už známe. Jedine azda, ak z nejakej budúcej Threemy vysvitne, že plánovali vraždu či teroristický útok.

Podobnosť, s akou jeden druhého tolerujú, keď Haščák i Arca sú súkromné veci, akurát Matovič by sa s Haščákom nestretol, a Kollár by zase neinvestoval do Arcy, je zábavná. Všetka zábavnosť sa však končí pri tolerancii dvoch menších strán koalície.

Realizácia programu a reforiem pardonuje trpezlivosť a zmierenie s osudom určitý čas, ale s vypršaným kreditom pred verejnosťou budú narážať na čoraz vyšší múr neporozumenia a odporu. Nepomôže ani 7,5 miliardy peňazí z EÚ.