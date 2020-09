Na Slovensku by Rolling Stones dávno sedeli (píše Michal Havran)

Autor je teológ a publicista

Klub už nestojí, postupne zanikne v novej Vydrici, pamätník dekadentného vzdoru bývalého židovského podhradia, kde zakladateľ bojového umenia Krav Maga Imi Lichtenfeld mlátil ľudácke úderky a svetový šampión v zápasení David Unreich príslušníkov Deutsche Partei. V Účku bolo v prvých rokoch jeho pôsobenia viac policajných razií ako koncertov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Policajná akcia, nehýbte sa!

Vošli v kuklách, šéf zásahu, vo voľnom čase príslušník neonacistickej subkultúry alebo naopak, zakričal: Toto je policajná akcia, nehýbte sa! A vystrašené decká, hipisáci z centra, adorastamani zo Štrkovca, pankáči z Karpatskej a Trnavskej, techno smažky z Dúbravky už vedeli, že sa nemajú hýbať, dvíhali ruky a rozťahovali nohy, ale zbytočne, pretože opití a nafetovaní fízli, tak to vtedy chodilo, im rozkopávali nohy, aby padli a revali na nich: Postavte sa!

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pri razii v pivárni mu našli drogy, dostal 12,5 roka Čítajte

A keď sa pozviechali, tak ich opäť rozkopli, padali do rozliateho piva a preborených prenosiek a do svetiel a museli stáť a padať a stáť a držať ruky nad hlavou a nebol to zásah proti chartistom, ale polícia. V nových časoch, začiatkom tých rokov, keď si ich kamaráti a chránenci robili prvé väzby na naozajstné dílerske svine z Viedne a Budapešti, na nigérijské gangy z Prahy z podnikov na Václaváku, na colníkov.

A zatiaľ čo polícia hrala s deťmi paintball pre weed, zatiaľ čo vyplašení dídžeji nevedeli, či majú vypnúť gramce, alebo hrať ďalej a robiť zásahu soundtrack, policajti šacovali bratislavskú mládež, akoby sa nezmenil režim, a pre nich sa ani nezmenil, vyberali im prachy z peňaženiek a vracali im ich prázdne, a niekto kričal, kde mám prachy a dostal pažbou do ksichtu s poznámkou buď ticho buzerant, lebo ťa predvedieme.