Matovič trestný čin neschvaľoval

Ale len takmer.

23. sep 2020 o 14:47 Zuzana Kepplová

Keď Robert Fico hovorí o dvojakom metri – on zvykne hneď o dvojakom kilometri – zväčša to nie je preto, že by chcel bojovať za spravodlivosť, ale preto, aby trolloval svojich politických oponentov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď však túto nemilú vlastnosť politickej práce odsunieme nabok, môžeme sa celkom férovo pýtať, či je teda niečo nespravodlivé na tom, že Fica (opäť) obvinili za schvaľovanie trestného činu a Matoviča nie.

Robert Fico tvrdí, že ak on schvaľoval Mazurekov trestný čin hanobenia, musel sa predsa aj Matovič previniť rovnako, keď podporil odsúdeného Rybaniča.