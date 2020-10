Stále potrebujeme svet pravidiel, nie právo silnejšieho

Autor je vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a viceprezident Európskej komisie.

V ktoromkoľvek normálnom roku by som bol v New Yorku na výročnom otvorení Valného zhromaždenia OSN. Toto podujatie predstavuje najväčšiu koncentráciu tvorcov globálnych politík na jednom mieste a je vrcholom diplomatického kalendára.

Ale tento rok nie je ani zďaleka normálny, a tak sa aj toto zhromaždenie konalo virtuálne - za posledné mesiace sme si všetci na takýto formát už zvykli.

Je to poľutovaniahodné z niekoľkých dôvodov. OSN slávi 75. výročie a mohli by sme si želať aj lepší spôsob, ako túto príležitosť vyzdvihnúť. Stav sveta je navyše taký, že multilaterálny systém, ktorého jadrom je OSN, je spochybňovaný ako nikdy predtým - a práve vtedy, keď to najviac potrebujeme.

Pravidlá sú základ

Ponuka mnohostranných riešení nikdy nebola taká vzácna a dopyt po nich taký vysoký.

Každý deň vidíme, ako úzkoprsý nacionalizmus a strategické súperenie, najmä medzi USA a Čínou, paralyzuje Radu bezpečnosti OSN a širší medzinárodný systém. Od klimatických zmien a kontroly zbraní po námornú bezpečnosť, ľudské práva a ďalšie sa globálna spolupráca oslabila, upustilo sa od medzinárodných dohôd a došlo k narušeniu alebo k selektívnemu uplatňovaniu medzinárodného práva.

Pre Európanov je to hlboko znepokojujúce. Rozvíjajúca sa kríza multilateralizmu však nie je problémom iba pre Európanov: bezpečnosť a práva všetkých sú ohrozené. Frázy ako „multilaterálny systém“ a „medzinárodný poriadok založený na pravidlách“ sa zdajú nejasné a slabé oproti „America First“ alebo „Take Back Control“.