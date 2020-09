Jedného dňa neprídu bociany

Mysleli sme si, že temná budúcnosť ostane scenárom katastrofických filmov, ale nie.

24. sep 2020 o 19:47 Beata Balogová

Už sa vrátil bocian na požiarnu vežu. Každý rok mi jeho návrat oznamovala stará mama na korešpondenčných lístkoch, ktoré mi posielala z Gemerskej Panice, kým nám nenamontovali telefón.

Koncom augusta sme pozorovali, ako sa začali zhromažďovať lastovičky na elektrickom vedení. Akoby sa radili pred dlhou južnou cestou.

Bola to akási istota, že rozumieme, čo sa ide udiať v prírode.

Tá istota sa mení na spomienku, ktorú si úzkostne odkladáme do šuplíka ako starú pohľadnicu.

Mysleli sme si, že temná budúcnosť ostane scenárom katastrofických filmov, ktoré desaťročia chrlí Hollywood.

Kométy odtrhnuté z reťaze, oceán, ktorý sa presúva na pevninu, aktívne sopky s riečkami lávy, zbláznená gravitácia, potom nejaký hrdina, nekonvenčný vedec, ktorý sa tomu všetkému postaví, po skaze prišla nádej a my sme išli spať s pocitom, že to bol len film.

Austrálske ohne, staré baktérie, ktoré sa preberajú k životu na Sibíri, stále častejšie povodne, medzi ktorými si ľudia nestíhajú opraviť svoje domy, a sucho, ktoré naša predstava len tak ľahko neobsiahne, lebo stále máme poruke vodovodný kohútik a ten ešte stále funguje. To už nie je doména akčného scenára.

Potom teplo, nie tie tridsiatky, ktoré sme medzi panelákmi ťažko znášali, ale teplo ktoré rozširuje púšte. Z toho sa len tak nevyspíme. A nevyrieši to filmový tím vedcov s nejakým nápadom.

Pre veľkú časť slovenskej politiky je klíma stále len povinné slohové cvičenie, prípadne apel na ľudí, nepoužívajte slamky a separujte odpad.

Urgencia, že je to naozaj vážne, je stále vnímaná ako mierna hystéria vyvolaná módnou ekologickou vlnou, ktorú posilňuje Gréta, čo nechodí do školy. Tam, kde je to s klímou už teraz skutočne vážne, sa radšej časť spoločnosti nepozerá, platí migrantská receptúra, veď nech sa to rieši tam, kde ten problém vzniká.

Záleží na tom, ako sa o klíme rozprávame a aké máme plány. Tu by sa mala prejaviť chuť bojovať za život a podporovať rodinu. Rodiny ďalších generácií.

Lenže globálny tlak na zmenu potrebuje aj malé krajiny, lebo jedného dňa budeme bez jari a márne budeme čakať na bociany.