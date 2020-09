Nemci trasujú úspešne vďaka dobrovoľníkom

Ako dlho sa budú naši (ne)zodpovední tváriť, že nemáme ľudí a nevieme ich zaškoliť?

25. sep 2020 o 11:21 Andrej Svorenčík

Autor je ekonóm na Univerzite v Mannheime

Na Slovensku vraj neexistujú, ale v Nemecku práve hľadajú ďalších ľudí, ktorí budú pol roka dohľadávať kontakty nakazených.

Aké majú na nich požiadavky? Dúfam, že sedíte, dajte si niečo na upokojenie a keď vás pochytí nával zlosti, tak si opakujte slovo Kontaktpersonennachverfolgung (dohľadávavanie kontaktných osob).

Práca na plný úväzok zahŕňa:

- telefonické dopytovanie nakazených o osobách, s ktorými prišli do kontaktu. Mimochodom, na webe Kochovho inštitútu, nemeckej vládnej agentúry na kontrolu a prevenciu chorôb, je zrozumiteľný opis toho, čo je rizikový kontakt a čo nie,

- kontaktovanie identifikovaných osôb z predchádzajúceho bodu,

- ostatné úlohy súvisiace s dohľadávaním, napr. zadávanie údajov do príslušného softvéru.

Požiadavky na uchádzačov a uchádzačky:

- hľadajú ideálne študentov alebo osoby so základnými medicínskymi alebo zdravovednými znalosťami,

- prihlásiť sa môžu aj študenti biologických, športových, spoločenskovedných disciplín a psychológie,

- nasleduje zoznam neprekvapivých osobnostných predpokladov ako silná motiváciu, plynulá znalosť nemčiny, flexibilita, samostatnosť a odolnosť.

“ Že to nebude práca vyžadujúca doktorát z epidemiológie, naznačuje aj platové zaradenie do 3. platovej triedy. „

V skratke, ďaleko od call centra to nie je. Tréning kandidátov prebieha online. Najkratší tréning pre hľadačov, ktorý som našiel, trvá až jeden deň. Aj keby to trvalo dva týždne, tak by sme ich mohli mať na Slovensku už dávno dostatok, aby miestne kapacity nekolabovali pri tristovke nakazených denne.

Že to nebude práca vyžadujúca doktorát z epidemiológie, naznačuje aj platové zaradenie do 3. platovej triedy. Celkovo v Nemecku existuje 15 tried (plus pár medzitried) pre verejných zamestnancov. Na porovnananie, jednotka je napríklad pre personál vydávajúci jedlo, dvojka pre plavčíkov, štvorka je pre vodičov, šestka pre opatrovateľov v škôlke, sedmička pre zdravotníkov a podobne.

Aby nevznikol mylný dojem, toto je ponuka pre podporný personál. Odborníci, ktorí pracujú v nemeckých regionálnych úradoch zdravia, sú asi v 13. platovej triede a majú trvalý pracovný pomer.

Že tento prístup funguje, potvrdzuje aj článok v Süddeutsche Zeitung, 99 percent kontaktov vedia hygienici dohľadať. Reportujú aj početné regionálne nedostatky a rozdiely vo výkonoch, ale tie sú v porovnaní so Slovenskom asi "a first world problem" (luxusný problém - pozn. red.).

Keď na jar v Nemecku vrcholila prvá vlna pandémie, tak Kochov inštitút spravil podobnú výzvu. Na 425 voľných miest sa prihlásilo vyše desaťtisíc uchádzačov. Regionálne školili ďalších ľudí. Len vo Frankfurte bolo 80 ľudí zapojených do trasovania. V Bielefelde 63, pričom za normálnych okolností majú 2,5 odborníka na túto činnosť.

