Konzervatívni politici o sexe

Odvracanie pozornosti od manželky je mocná čarodejka.

27. sep 2020 o 13:50 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Každým dňom rastie obava, že by sa táto rubrika už natrvalo mohla začínať slovami „Hoci nebolo ľahké podliezť Ficovu rétorickú latku, Matovičovi sa to darí čoraz lepšie.“ Deje sa to takmer denne.

Zaujímavé však je, že pri tejto garnitúre sa stáva pravidlom, že pomaly akúkoľvek tému zvrtnú na sex. Prirodzene, nie sex v tzv. tradičnej rodine, ide skôr o divé formy, akými sa dobrovoľne nezaoberáme ani pol sekundy. Platí to aspoň pre ľudí, ktorí nemajú vo zvyku venovať sa sexu druhých.

No súčasní najvyšší štátni predstavitelia vyslovujú veci, že by sa červenali už aj steny spovednice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad Boris Kollár dostane otázku, ktorá sa v zásade týka bezpečnosti štátu – pričom, keby nemal bezpečnostnú previerku zo zákona, mohol by si ju zadovážiť iba takým spôsobom, akým on aj premiér a mnohí iní dostali k vysokoškolskému diplomu.