Pán premiér, ľudia to nepokazili. Pokazili ste to vy (píše Samo Marec)

Autor je publicista a prekladateľ

Topky sa čitateľov opýtali, či Soni Skoncovej pristane tehotenstvo. Čitatelia odhlasovali, že nie.

Alexander Lukašenko sa dal inaugurovať za prezidenta, len o tom zabudol povedať ostatným.

Poradcom Borisa Kollára pre niečo úplne zbytočné sa stal Anton Hrnko, ktorý ráno otvorí chladničku a nájde v nej čechoslovakistov.

Premiér Matovič vedome klamal a potom povedal, že tí, ktorí jeho klamstvu uverili, sú tí dobrí, zatiaľ čo tí, ktorí hovorili, že klame, sú závistlivci.

A poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, povedal, že premiérova Pavlínka je biela kobyla, a premiér mu odpovedal, že on zas údajne mydlil barana, ale nemusí dokazovať, že to nie je pravda.

Celé to však aj tak vyhral fašistický poslanec Kuffa, ktorý povedal, že mladým chýba vojna, lebo on by zostrelil aj Black Hawk a je vycvičený zabijak, a tí dnešní mladí ľudia len sexujú a drogujú. Namiesto toho, aby boli vycvičení zabijaci ako on.

Druhá vlna sa začínala, my sme končili.

Zo sveta predsedu parlamentu

Boris Kollár si písal s transsexuálnou modelkou a potom sa stretol s Jaroslavom Haščákom a keď im na to novinári prišli, tak Kollár hovoril, že je to pre články, ale Haščák hovoril, že píše knihu.



Potom mal tlačovku, kde povedal, že ak naňho nastrčia volavku, tak sa s ňou vyspí, lebo to inak nejde. Celé to vysvetlil tak, že naňho útočia, lebo je veľmi super, a ak budú naňho útočiť aj ďalej, tak to bude len dôkaz, že je ešte viac super.

A Matovič povedal, že to Kollárovi s tým Haščákom verí, a Kollár povedal, že to Matovičovi s tou Pavlínkou tiež verí. A bolo dobre.

A potom vyšlo najavo, že si písal s ďalšou transsexuálnou osobou a kompromitujúce materiály si naňho ani netreba vymýšľať.

Je to pokazené

Na svadbách malo zúčastniť tridsať ľudí, potom premiér vybavil sto, ale potom sme to pokazili a zase bolo tridsať. A v lete sa malo konať tridsať konferencií, na ktorých sa malo diskutovať o európskych peniazoch, a z toho tiež nebolo nič.