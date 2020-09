Na Pellegriniho sa zasa usmievajú hviezdy

Preferencie OĽaNO a Igora Matoviča utekajú v ústrety Hlasu.

27. sep 2020 o 18:11 Peter Tkačenko

Z Petra Pellegriniho sme si neraz robili žarty, že celá jeho bohatá politická kariéra sa zakladá na tom, že ako taká nosnica posedkáva, podchvíľou trhaným pohybom pootočí hlavou a zasa dostane novú politickú funkciu. Lenže keby sa mu chcelo, právom by sa mohol na kritikov osopiť, že na čo by to robil.

No veru. Normálne to vyzerá, že prvý hýbateľ okrem jemného vyladenia vesmírnych konštánt, ktoré umožnili vznik hviezd, planét a našich maličkostí, dbal aj na to, aby sa Pellegrinimu podhadzovala pod nohy premiérska funkcia.

Povážte: jeho politická činnosť po odchode zo zdiskreditovaného Smeru pozostáva z dvoch nudných tlačoviek za týždeň, stranu zakladá s politickými dravcami rangu Petra Žigu a Róberta Puciho, nedokázal k sebe prilákať žiadne populárne meno, ale jeho meno už dnes musí figurovať medzi top kandidátmi na budúceho premiéra.