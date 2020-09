Nech si vánok odnesie Mikasa

Nastal čas, aby Matovič vyvodil politickú zodpovednosť.

28. sep 2020 o 11:43 Peter Tkačenko

Keby to nebolo zrejmé doteraz, tak po víkende už to kole do očí a slepcovi by to mohol našepkať vánok. Minister zdravotníctva Marek Krajčí aj s hlavným hygienikom Jánom Mikasom na svojom mieste nemajú čo robiť.

Prvá chaotická fáza boja s koronou sa dala odpustiť, nikto poriadne nevedel, koľko bije a prinajmenšom minister bol aj úplne čerstvý. Aj keby sme u Mikasa prehliadli, že (slovami premiéra) dohliadal na "decimovanie" hygieny, ten zvyšok sa odpustiť nedá.

Teda, keď sa hrdo hlási, že premárnil leto a hygiena nezvláda trasovať kontakty nakazených. Nuž a najlepším svedectvom o jeho nehoráznych klamstvách ako "testujeme dosť", je trinásť percent nakazených za nedeľu a predtým čosi pod desať.

Tu nemožno prehliadnuť ani zodpovednosť ministra, ktorý takého hygienika drží vo funkcii a radšej sa venuje dosadzovaniu kamarátov do nemocníc. Našťastie sa zdá, že to chápe aj premiér.