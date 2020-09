Prečo nie je zriaďovanie Covid ambulancií dobrý nápad

Zriaďovať urgentné covidové ambulancie je na hranici fikcie.

29. sep 2020 o 8:41 Ján Lunter

Autor je predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja

Jedným z hlavných predpokladov úspechu v boji nielen s pandémiou ochorenia Covid-19, ale aj s inými mimoriadnymi situáciami je zásoba systémových opatrení.

Aj preto bolo veľmi dôležitým krokom napríklad zostavenie pandemického plánu, na ktorom sa podieľali aj samosprávne kraje. Súčasťou tohto plánu je však aj jedno opatrenie, ktoré odkazuje na novú zákonnú povinnosť samosprávnych krajov zabezpečovať špecializované Covid ambulancie.

Nemáme ani dosť obvodných lekárov

Samotný zákon, ktorý preniesol zabezpečenie špecializovaných covidových ambulancií na kraje, bol potom prijatý narýchlo a bez pripomienkového konania, do ktorého by sa kraje mohli zapojiť. A treba povedať, že pripomienky by prišli, pretože kraje s týmto opatrením nie sú ani zďaleka stotožnené.

Zdravotníctvo síce patrí medzi kompetencie krajov, no takmer žiadny kraj nemá vo svojej správe nemocnice a polikliniky. Samosprávne kraje vo väčšine prípadov nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ani nemajú takú ambíciu.

Momentálne ide o krízovú situáciu, ktorú chce štát riešiť urgentne, ale povinnosť preniesol na kraje, ktoré vo väčšine prípadov na to nemajú žiadne predpoklady, možnosti, skúsenosti, zdroje.

V našom kraji napríklad máme problém s úbytkom "obyčajných" obvodných lekárov a už riešenie tohto problému viacerých obcí je s reálnymi možnosťami kraja veľmi náročné. Zriaďovať urgentné covidové ambulancie je jednoducho na hranici fikcie.

Kto, za čo a kedy?