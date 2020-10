V čom predčil prejav Čaputovej reč Babiša (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Slovensko má šťastie, že ho v boji s druhou vlnou koronavírusu nečakajú v dohľadnom čase žiadne voľby. Iste, aj tak čísla nakazených rastú hrozivo a na prvú vlnu sa bude spomínať ako na zázrak, ale voľby sú skutočná pohroma (tento víkend Česko vyberá obsadenie zastupiteľstiev krajov a Senátu - pozn. red.).

Pretože zvádzajú na zvrátený obchod - hlasy za mŕtvych. Teda: robíme také opatrenia, ktoré nám prinesú hlasy, nie také, ktoré najlepšie bránia nákaze. Na obete nehľadíme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ono to zmizne

Najznámejší je hazard amerického prezidenta Donalda Trumpa - voľby sú tam 3. novembra. Trump od začiatku nebezpečenstvo nákazy koronavírusom zľahčoval, na konci februára tvrdil, že počet nakazených „v priebehu niekoľkých dní klesne k nule“.

„Ono to zmizne. Jedného dňa ako zázrakom to zmizne,“ blúznil americký prezident. A o niečo neskôr ešte pridal: „Celým tým testovaním staviame sami seba do zlého svetla.“

Dnes majú USA už viac ako 200-tisíc obetí Covidu-19, denne stále medzi 40 a 50 tisícami nových nakazených (na 650-tisíc testov), ​​ekonomika v druhom štvrťroku klesla o rekordných 31,7 percenta.

Ťažko povedať, prečo celé leto prespala vláda Igora Matoviča („Po troch mesiacoch preberám vedenie boja proti Covidu-19 do vlastných rúk.“), v Česku je hrubé podcenenie druhej vlny nákazy zreteľne spojené s predvolebným taktizovaním: voľby do zastupiteľstiev krajov a do tretiny Senátu sú teraz v piatok a sobotu 2. a 3. októbra.

Koronavírový volebný šot